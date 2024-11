Il commissario all'emergenza ospite a Mezz'ora in più: «Omicron ha scombussolato i piani e fatto crescere i contagi in modo esponenziale». Disponibili 27 milioni di dosi del siero e in arrivo 40mila confezioni di pillole Molnupiravir. E sulle scuole: «Sono luoghi sicuri»

«Omicron ha scombussolato tutti i piani, i contagi sono tanti, sono legati però anche alla quantità di tamponi che viaggiano ad una media di oltre un milione e duecentomila al giorno», così il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, ospite nel programma 'Mezz'ora in più' su Rai3.

«La crescita esponenziale dei contagi, però - ha puntualizzato -, si accompagna ad una crescita lineare di ospedalizzazioni e terapie intensive. Se confrontiamo i dati di oggi con quelli dell'anno scorso, osserviamo che con un decimo dei contagi avevamo quasi il doppio di ospedalizzazioni e terapie intensive. Ciò significa che la barriere dei vaccini ha funzionato: nei 120 giorni la barriera tiene molto».

Vaccini e obbligo per over 50

A proposito di vaccini, Figliuolo ha anche parlato dell'obbligo in vigore per gli over 50: «Ieri ho inviato alle Regioni una circolare per attivare delle finestre straordinarie di vaccinazioni per gli over 50. Vaccinazioni straordinarie che verranno fatte negli hub ma ci saranno anche giornate dedicate. In alcune regioni, come la Lombardia, si stanno programmando vaccinazioni anche di notte mentre, dove sarà possibile, si procederà con inoculazioni senza prenotazioni».

«Abbiamo fatto 23 milioni booster - ha aggiunto -. Abbiamo numeri che ci pongono ai primissimi posti in Europa. Anche le prime dosi sono in aumento: abbiamo toccato le 70mila al giorno e 15 mila per gli over 50. Abbiamo fatto le scorte, da gennaio abbiamo una disponibilità di più di 27 milioni di dosi. La macchina sta funzionando, il problema è vaccinare quelli che non hanno mai visto il siero, persuaderli con tutti i mezzi». Anche perché, sottolinea, «la stragrande maggioranza delle persone ospedalizzate e in terapia intensiva non sono vaccinate».

In arrivo 40mila confezioni di pillole anti Covid

Sono in arrivo altre 40mila confezioni di pillole anti-Covid Molnupiravir che si sommano alle quasi 12mila già distribuite: «Andranno ai pazienti che hanno maggiore probabilità di un esito grave della malattia», ha spiegato il commissario Figliuolo.

«Le scuole sono un luogo sicuro»

E poi, sul rientro in classe: «È importante il ritorno a scuola che è un luogo sicuro con mascherine e distanziamento. Le lezioni in presenza sono importanti anche da un punto di vista di equità sociale: ci sono realtà sul territorio, come alcune aree del Sud, in cui c'è ancora poca possibilità di accedere al wifi».

Ci si prepara alla fine dell'emergenza

Figliuolo ha poi parlato di quando lo stato di emergenza in atto avrà fine: «L'emergenza è legata allo stato di eccezionale necessità ed anche per avere procedure d'urgenza; bisogna vedere come si evolve la situazione, ma io ho già preparato il piano per la transizione e lo aggiorno continuamente, in modo da poter passare tutte le competenze e le attività in un regime di normalità. Questo immagino farà preoccupare qualche ministero, ma si spegneranno i riflettori sul generale Figliuolo».