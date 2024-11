È il primo Paese in Europa a chiudere tutto a causa della quarta ondata. Il governo ha detto che il nuovo lockdown potrà durare tra i 10 ed i 20 giorni

L'Austria in lockdown da lunedì 22 novembre. Il Paese, il primo in Europa a chiudere tutto per la quarta ondata covid, renderà il vaccino contro il Covid obbligatorio a partire da febbraio 2022 mentre la terza dose potrà essere somministrata anche dopo soli 4 mesi dall'ultima.

Lo ha detto il cancelliere austriaco Alexander Schellenberg annunciando nuove misure per contrastare la nuova ondata di coronavirus. Secondo gli ultimi dati in Austria l'incidenza è arrivata a 1.000 casi ogni 100mila abitanti. Il governo ha detto che il nuovo lockdown potrà durare tra i 10 ed i 20 giorni.