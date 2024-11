È stata individuata anche in Veneto la variante indiana del Coronavirus. Lo ha reso noto il presidente regionale Luca Zaia.

«Si tratta - ha detto - di due cittadini indiani di Bassano, padre e figlia, con la variante indiana. Le varianti ormai sono migliaia, e prima o poi arrivano tutte. Affrontiamo giorno dopo giorno questi aspetti, e andiamo avanti».

Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza nella quale vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. Venerdì scorso è stato il giorno record per casi da Covid a livello mondiale con 893.000 positivi di cui 346.000 proprio nel Paese asiatico.