La Cina ha annunciato il ritiro dell'applicazione utilizzata per tracciare i movimenti dei residenti in funzione anti coronavirus, un nuovo passo verso il superamento della politica 'zero Covid'. La “Mappa degli spostamenti” si basava sul segnale telefonico e permetteva ai suoi utenti di dimostrare ovunque fosse richiesto i propri spostamenti degli ultimi sette giorni.

Se non compariva nell'elenco nessuna zona “ad alto rischio”, l'applicazione mostrava una freccia verde, simbolo di passaggio autorizzato. La mappa, sotto il controllo del governo centrale, sarà disattivata dalla mezzanotte di martedì, due anni dopo il suo lancio, secondo un comunicato stampa ufficiale.