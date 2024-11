Sarebbero preoccupanti le condizioni di Flavio Briatore, che ha contratto il Covid. Il noto imprenditore sarebbe ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, dove sarebbe arrivato ieri. È quanto rivela in esclusiva l’Espresso.

“Al momento – scrive l’edizione online del settimanale - non si troverebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni sono definite serie. Negli scorsi giorni Briatore si era reso protagonista di una polemica molto dura contro il governo e le sue misure previste per il contrasto al Coronavirus, tra cui la chiusura dei locali della movida. Tra questi anche il suo “Billionaire” in Sardegna, chiuso il 17 agosto. Nelle scorse ore proprio il locale di Porto Cervo si è rivelato essere un focolaio attivo del contagio con ben 58 persone dello staff risultate positive al virus dopo essere stati sottoposti al tampone”.

«Io credo che il sindaco di Arzachena è scappato, non io. Io sono a casa mia a Montecarlo. Invece abbiamo le prove che ieri sera nei locali tutti ballavano sui tavoli. Ha aspettato che il Billionaire chiudesse per fare festa. Fessi no, questa è una vergogna». È quanto ha Briatore nei giorni scorsi, in un video pubblicato su Instagram per commentare la decisione della chiusura del noto locale sardo.

L’Espresso ricorda inoltre che Briatore ha anche partecipato a una partita di calcetto con altri vip lo scorso 15 agosto presso l'hotel Cala di Volpe e Porto Cervo. Tra questi anche l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic che nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid e genera preoccupazione poiché in cura per combattere la leucemia.



