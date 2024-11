«I dati pandemici» sul covid in Italia oggi «non sono confortanti: se continua così, la quarta dose diventerà uno degli strumenti possibili da utilizzare anche a breve termine». Lo ha detto all'Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri analizzando la situazione in Italia. Nelle ultime ore in Italia sono stati registrati 77.621 i nuovi contagi e 170 morti. In Calabria i positivi sono stati quasi 3mila, 11 i decessi.

In merito a nuove somministrazioni, Anelli ha poi precisato: «Noi avevamo ipotizzato l'autunno ma, se continua così, probabilmente dovremmo proteggere i nostri anziani e le persone più fragili prima. Credo che il Governo dovrà valutare, insieme con i tecnici, l'opportunità di avviare una campagna vaccinale con la quarta dose».