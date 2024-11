«L'uso generalizzato delle mascherine, chirurgiche, o le mascherine di comunità, è stato molto criticato all'inizio dell'epidemia, l'Oms stesso non prevedeva l'uso di queste mascherine di comunità, dopodiché invece è stato sempre più accettato e adesso si pensa che un uso generalizzato delle mascherine possa ridurre del 70-80% la trasmissione dell'infezione». Lo ha detto il direttore generale per la Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, durante il suo intervento all'edizione digitale del festival della scienza medica di Bologna.

«Le mascherine chirurgiche o quelle di comunità non proteggono voi stessi ma gli altri - ha aggiunto Rezza - per questo dobbiamo usarle tutti, per essere protetti ed avere un rischio minore di contrarre l'infezione. L'uso delle mascherine in luogo pubblico è oramai una delle prime raccomandazioni che si danno».