«È necessario un alleggerimento» al momento opportuno e «rendere tutto quanto più semplice» per «passare dall'emergenza a un trattamento ordinario di una patologia che è entrata prepotentemente nei libri di medicina». Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Domenica In su Rai1 che si è detto «d'accordo col fare una programmazione in base ai dati». Non questa settimana «ma forse in una decade da oggi probabilmente sì, perché i casi caleranno, ma non dobbiamo far sì che il Green pass, utile, vada a schiacciare quella che è l'esigenza sanitaria», ha aggiunto.

Green pass

Il Green pass, dice Sileri «è utile, ha portato tutti alla vaccinazione, tutti alla terza dose, a regolare flussi e sistemi, però nel tempo va anche personalizzato e reso tutto quanto più semplice compresa la vaccinazione e passare dall'emergenza a un trattamento ordinario».

I contagi in Italia

Intanto si avviano a superare quota 10 milioni i contagiati dal Covid in Italia dall'inizio della pandemia. Ad oggi sono 9.923.678, secondo i dati del ministero della Salute, con un aumento di 138.860 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 2.734.906, con un incremento di 10.957 nelle ultime 24 ore. I morti sono saliti a 143.296. I dimessi e i guariti sono invece 7.045.249, con un incremento di 131.303 rispetto a ieri.