Il ministro della Salute: «Non c'è una data X o un momento magico in cui scompaiono le misure e si tornerà come prima ma ci sarà graduale miglioramento»

«Spero che per la fine dell'estate ogni italiano che vorrà potrà ricevere la vaccinazione: dobbiamo lavorare giorno e notte e avremo un percorso di graduale miglioramento. Non c'è una data X o un momento magico in cui scompaiono le misure e si tornerà come prima ma ci sarà gradualità». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Di martedì su La7.

«Penso che da qui a fine estate possiamo essere nelle condizioni di dare il vaccino a tutti e questo ci consente di aprire una stagione totalmente diversa, perchè anche i dati di oggi - ha concluso - ci consegnano una complessità: non è ancora tutto finito purtroppo».