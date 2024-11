Flavio Briatore è ricoverato dopo aver contratto il coronavirus all'ospedale San Raffaele di Milano con sintomi da polmonite. Il noto imprenditore, 70 anni, non è ricoverato in terapia intensiva ma le sue condizioni vengono definite “serie”.

Intanto salgono a 63 i casi postivi al Covid-19 accertati tra lo staff del Billionaire di Porto Cervo, su un totale 90 tamponi effettuati. I dati non sono definitivi e potrebbero subire qualche modifica, come spiega il responsabile dell'Unità di crisi del nord Sardegna, Marcello Acciaro: «Nel blocco dei dati che comprendono i tamponi eseguiti al Billionaire sono inclusi i controlli su un gruppo di persone di San Teodoro. Stiamo facendo ulteriori verifiche per cui il numero definitivo è suscettibile di lievi variazioni».

Il ricovero di Briatore ha messo in allarme numerosi Vip, che nelle ultime settimane hanno lo hanno incontrato, come lui stesso ha “documentato” attraverso Instagram: da Silvio Berlusconi a Renzo Rosso, da Paolo Bonolis a Sinisa Mihajlovic. Quest’ultimo, già risultato positivo, ha preso parte a una partita di calcetto insieme, tra gli altri, all’ex patron della Fiorentina Diego Della Valle e al conduttore Mediaset Paolo Bonolis. Evento immortalato sul social fotografico dallo stesso Briatore con i selfie di rito.

Qualche giorno prima, l’ex team manager di Formula 1, aveva incontrato anche il leader di Forza Italia, con immancabile foto postata su Instagram e il commento: “Visita a un amico speciale”.