Il presidente della Camera dei deputati è salito al Quirinale per riferire l'esito delle consultazioni. Il capo dello Stato: «Conto di conferire incarico per esecutivo di alto profilo, gli sia data fiducia»

«Ho comunicato al presidente Mattarella l'esito del mandato. Non ho registrato un'unanime disponibilità per maggioranza». Sono le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, che ha riferito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo le consultazioni con le forze di maggioranza.

«Ho promosso l'avvio di un confronto su punti e temi programmatici - ha ricordato Fico -. Ringrazio nuovamente il Presidente Mattarella per la fiducia. È stato un onore poter dare il mio contributo in un momento così delicato per la vita del nostro Paese».

L'appello di Mattarella

«Avverto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, perché conferiscano la fiducia ad un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Conto quindi di conferire al più presto un incarico per formare un governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili». Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo l'esito negativo del mandato esplorativo di Roberto Fico. Mattarella ha convocato per domani mattina a mezzogiorno al Quirinale il professor Mario Draghi.

Lo strappo di Iv

È l'esito di una giornata di altissima tensione sulla crisi di governo dopo le mancate intese su nomi e contenuti ai tavoli del programma e per la squadra di governo.

Scambio di accuse tra gli ex alleati con Italia viva che, di fatto, era arrivata allo strappo finale in serata. «Bonafede, Mes, scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei niet dei colleghi della ex maggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato», ha scritto su Facebook il leader di Iv Matteo Renzi.