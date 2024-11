«Abbiamo fatto la storia, non si tratta di un semplice numero bensì della testimonianza della nostra passione, grinta e amore condivisi per il gioco e non solo». Con questo post Cristiano Ronaldo ha festeggiato il record di un miliardo di follower sui suoi profili social.

Il calciatore dell'Al-Nassr, ex Real Madrid e Juventus, oltre che in campo, si conferma un fuoriclasse anche fuori, raggiungendo un traguardo mai centrato da nessun altro prima di lui.

Tra i suoi tanti record, Cr7 potrà vantarsi anche di questo.

Nel post non mancano i ringraziamenti: «Siete stati con me in ogni passo, fra alti e bassi. Questo viaggio è il nostro viaggio e insieme abbiamo dimostrato che non ci sono limiti a quanto possiamo realizzare. Grazie per aver creduto in me, per il vostro sostegno e per essere parte della mia vita. Il meglio deve ancora venire e noi continueremo a spingere, vincere e fare la storia insieme».

Nelle scorse settimane, ad inizio agosto, il cinque volte Pallone d’Oro nel giorno dell’inaugurazione del suo canale YouTube ha superato un milione di follower nei primi 90 minuti.