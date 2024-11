Tragedia a Albizzate, in provincia di Varese. Una parte del tetto di una ex fabbrica è crollato uccidendo sul colpo mamma e un figlio, travolti dalle macerie. Poi è deceduta anche l'altra figlia di 15 mesi, trasportata in elicottero all'ospedale di Gallarate, in condizioni gravissime. Aveva fratture anche alla testa. La porzione di tetto è caduto da un ex edificio industriale ristrutturato che ospita alcune attività commerciali. Si trova in via Marconi, non distante dal centro di Albizzate, poco più di 5 mila abitanti in provincia di Varese.

La mamma e i due bambini si trovavano per strada e sono stati schiacciati dalle macerie. Anche un'altra donna di 42 anni è rimasta colpita dai calcinacci e portata in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

«C’è stato un boato assurdo, come un'esplosione»: così ha raccontato una dipendente del Crai che si trova esattamente di fronte all'edificio da cui è crollata una parte del tetto travolgendo e uccidendo una mamma con una bimba piccola sul passeggino e accanto un bimbo sulla biciclettina. Dall'altro lato della strada, c'era invece il fratello maggiore, di nove anni, in lacrime. «L'ho portato al super finché non è arrivato il papà che era al lavoro».