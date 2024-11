Sollecitato dai giornalisti il maresciallo maggiore ha ribadito: «E' stato un gesto spontaneo. Non si è trattato affatto di esibizionismo. Non mi aspettavo tutto questo clamore»

«Mi sono sentito di farlo e l'ho fatto». Lo ha detto all’Adnkronos il carabiniere che ieri dopo la sentenza del processo Cucchi, nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, ha fatto il baciamano a Ilaria, sorella di Stefano per la cui morte sono stati condannati due militari dell'Arma. «È stato un gesto spontaneo - ha affermato - Non si è trattato affatto di esibizionismo. Il nostro ruolo è quello di farci da parte e non stare sotto i riflettori. Io e i miei colleghi conosciamo la famiglia Cucchi da tempo, lavorando qui da anni nelle aule del tribunale».

La foto ha fatto il giro dei media

«Non mi aspettavo tutto questo clamore», ha aggiunto il carabiniere, regolarmente in servizio oggi al tribunale di Roma. «Non voglio e non posso dire altro», chiosa.

Il gesto di ieri è stato considerato come un atto di «galanteria» nei confronti di una signora. «Finalmente dopo 10 anni è stata fatta giustizia» aveva detto il militare dell'Arma ai giornalisti che gli chiedevano le ragioni del gesto.