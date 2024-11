«Una parte delle domeniche gratuite rimarrà e verrà introdotta una settimana interamente gratuita, sarà dal 5 al 10 marzo dell'anno prossimo e si potrà entrare nei musei senza spendere un euro». È quanto annunciato dal ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli in occasione del palco Italia 5 stelle al Circo Massimo di Roma. Durante l’intervento, il ministro ha parlato delle assunzioni: «Il ministero (foto notizie in un click) ha poco personale, negli scorsi anni c'è stata una miopia scandalosa - sottolinea - E' stata sostituita una persona ogni 5 pensionamenti. Persone bravissime ma non sono abbastanza. Facciamo fatica a tenere aperti i musei, è un problema serio. Nella manovra c'è un piano straordinario di quattromila assunzioni». In merito alle modalità, la posizione è chiara: «Andranno fatte per concorso. Sono stufo di chi entra nell'amministrazione dello Stato dalla porta di servizio».