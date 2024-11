È successo durante la notte a Pantelleria. La vittima 48enne è stata trasportata in elisoccorso a Palermo. In stato di fermo l'uomo, ricoverato anche lui: rischia di perdere la vista

Le avrebbe gettato della benzina addosso durante una lite, appiccando poi il fuoco. È successo questa notte a Pantelleria, in Sicilia. Lei, Anna Elisa Fontana di 48 anni, è gravissima: ha riportato ustioni sul 70 per cento del corpo ed è ora ricoverata all'ospedale civico di Palermo, dove è stata trasferita in elisoccorso.

Lo stesso aggressore, il marito 52enne, Onofrio Bronzolino, è rimasto ferito e rischierebbe di restare cieco. L'uomo è in stato di fermo ed è ricoverato anche lui. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Comando provinciale di Trapani, coordinati dalla locale Procura.

«Un gesto che ha sconvolto la comunità dove non ricordo ci sia stato un atto così grave». Così il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D'Ancona sulla tragedia avvenuta la scorsa notte nell'isola. La lite tra l'uomo, che lavora nel settore edile, e la moglie, dipendente in un albergo del posto, è accaduta nella loro casa in via Maggiulovedi, in pieno centro a Pantelleria. «In paese non si era mai registrato un fatto così grave - conclude il sindaco - solo qualche rissa denunciata ai carabinieri, ma mai nulla di così drammatico. Speriamo che la donna si possa salvare».