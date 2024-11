A giugno il Governo dovrebbe dare il via libera alle vaccinazioni senza limiti di età. È questa la promessa del commissario all’emergenza Francesco Figliuolo che lo ha definito «il mese della spallata.

Da lunedì 17 maggio si partirà con le somministrazioni per gli over 40, ovvero fino ai nati nel 1981. In Italia la copertura per gli ultra 70enni è considerevole (il 74,8% ha ricevuto almeno la prima dose), non si può dire lo stesso per gli over 60, infatti solo il 52,3% risulta immunizzato.