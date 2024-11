Detto fatto. Francesco Zampaglione, fratello del più famoso Federico, leader della band Tiromancino, è stato arrestato ieri a Roma perché avrebbe assaltato un istituto di credito a volto scoperto e armato di pistola.

Eppure Francesco, non meno di un anno fa, annunciava i suoi propositi criminali con un post su Facebook: «Mi sembra giusto... – scriveva sul social - ridotta la pena, quasi dimezzata, a Carminati...tanto c'aveva solo una decina di omicidi, associazione mafiosa, distruzione di Roma etc etc...sto infame...io me so rotto i coioni, da domani basta musica...parto con le rapine!!!!».

Un particolare subito ripreso dalla rete che lo sta rendendo virale con i commenti più disparati. Uno su tutti: «Coerenza e programmazione».

