Il sogno realizzato del matrimonio e il viaggio di nozze in una delle città più belle al mondo. La bella storia di Antonela Bakovic e del marito Marco Bakovic subisce un nefasto stop nella tarda serata di martedì all'interno del pullman precipitato dal cavalcavia a Mestre. Tra le 21 vittime della tragedia c'è anche la ventenne croata, Antonela Bakovic, in viaggio di nozze con il marito, incinta di sei mesi.

Il marito Marko Bakovic è ricoverato nel reparto di terapia intensiva a Milano. A raccontare della presenza della coppia in luna di miele in Italia è il sito croato di informazione 24Sata.hr, che dalle sue colonne parla di due giovani provenienti dalla zona di Spalato, in Dalmazia, convolati a nozze una ventina di giorni fa e che avevano scelto Venezia per il loro viaggio di nozze.

Un viaggio di nozze finito in tragedia per la coppia croata. Per raccogliere informazioni sui loro connazionali, all'ospedale dell'Angelo di Mestre ci sono anche cronisti croati. Antonela e Marko avrebbero partecipato alla gita dal campeggio Hu di Marghera, dove soggiornavano anche gli altri turisti morti e feriti nell'incidente stradale. Un gruppo composto di persone di diverse nazionalità: tedeschi, ucraini, austriaci, almeno un francese e spagnoli.

Un tragico destino che li ha uniti nel pullman precipitato dal cavalcavia, con alcuni nuclei che erano in vacanza insieme mentre altri non si conoscevano neanche. Un destino che ha spezzato anche il sogno d'amore di Antonela e Marko, che fra poche settimane sarebbero diventati genitori.