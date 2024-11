Dani Alves è stato arrestato a Barcellona con l’accusa di violenza sessuale.

Il terzino brasiliano, che ha militato in squadre come Psg, Barcellona e Juventus, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ABC, si è presentato a testimoniare per l'accusa rivoltagli da una donna che sostiene di essere stata vittima di violenza sessuale all'interno della discoteca Sutton di Barcellona lo scorso venerdì 30 dicembre.

Il calciatore ha negato tutto, ma la polizia spagnola ha deciso di trattenerlo. Spetta ora il giudice decidere se procedere con una causa o liberarlo.