Non c'è alcun vincitore «in una guerra commerciale: se gli Stati Uniti seguiranno la strada sbagliata, noi la seguiremo fino in fondo. Ma se invece vogliono imboccare la strada giusta e se vogliono risolvere i problemi dovrebbero incontrare la nostra controparte al momento appropriato». Così il ministro del Commercio di Pechino Wang Wentao, in merito alle tensioni con gli Stati Uniti dopo l'ultima tornata di dazi incrociati.

«Occorre risolvere i problemi attraverso il dialogo e le consultazioni basate sull'uguaglianza», ha aggiunto Wang in un briefing con i media a margine dei lavori del Congresso nazionale del popolo.