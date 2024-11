Manifestazione degli amministratori campani e non solo contro il ddl Calderoli e per chiedere lo sblocco dei fondi di coesione. Meloni risponde dalla Calabria: «Tutti i governatori collaborativi tranne uno»

Una manifestazione che vede in prima linea centinaia di amministratori campani e non solo, guidati dal governatore Vincenzo De Luca per protestare contro l'autonomia differenziata e chiedere lo sblocco dei fondi di coesione per la regione. Una manifestazione istituzionale, quella che si tiene oggi a Roma, a cui hanno aderito l'Anci, tutte le forze del centrosinistra campano, i consiglieri dei 5 Stelle che in Regione sono all'opposizione, la rete dei sindaci Recovery Sud, sindacati. C'è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Non quello di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha inviato in rappresentanza del comune la sua assessora, Teresa Armato.

«Schlein ha detto che autonomia penalizza il Sud? L'autonomia differenziata non penalizza il Sud, lo calpesta e lo offende. Meloni deve chiedere scusa perché questi fondi erano destinati in primo luogo al Sud, e gli accordi di coesione andavano fatti innanzitutto con le regioni del Sud invece che con tutte le regioni del Nord. Se pensa che la dignità del Sud sia in vendita si sbaglia; la manifestazione di oggi serve a ricordare a Giorgia Meloni e a tutti che la dignità del Sud non è in vendita quindi chiede scusa scusa perché sta bloccando risorse essenziali per creare lavoro», ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, arrivando in piazza a Roma e chiedendo «che entro la settimana prossima si firmi il patto di coesione. Non aspetteremo altro tempo».

Dopo il suo intervento, il governatore campano ha guidato un corteo dei sindaci diretto verso Largo Chigi, e in particolare verso il Ministero per gli Affari europei e le politiche di coesione. Qui però il corteo è stato bloccato dalla polizia e dopo le proteste di De Luca è ripartito verso il Palazzo del Governo. Anche qua, nuovo scontro - dai toni parecchio accesi - tra il presidente della Campania e i funzionari di polizia.

Meloni risponde a De Luca dalla Calabria

E Giorgia Meloni risponde a De Luca dalla Calabria, dove si trova oggi per la firma dell'accordo di coesione con la Regione. «Devo ringraziare i presidenti di regione» sul lavoro sui fondi di coesione: «tutti hanno capito il senso di quello che stiamo facendo, c'è stata una enorme collaborazione, tutti sono collaborativi salvo uno che non è molto collaborativo allo stato attuale. Rispetto per carità, neanche mi stupisce troppo, se si va a guardare il ciclo di programmazione 2014-2020 risulta speso il 24% della spesa, se invece di fare le manifestazioni ci si mettese a lavorare forse si potrebbe ottenere qualche risultato in più».