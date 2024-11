Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto legge con le nuove norme per arginare il contagio da Covid nelle festività. Lo si apprende da fonti di governo a riunione ancora in corso. Oggi il picco dei contagi in Italia da inizio pandemia: ben 44.595 in un solo giorno.

Divieto di eventi all'aperto fino al 31 dicembre, durata ridotta a 6 mesi del Green pass e l'obbligo in tutta Italia delle mascherine all'aperto e dell'uso di Ffp2 ad eventi, spettacoli e sui mezzi di trasporto. Sarebbero queste le principali misure contenute nel decreto. Si è ora in attesa di una conferenza stampa del ministro della Salute Roberto Speranza, del coordinatore del Cts Franco Locatelli e del portavoce del Cts Silvio Brusaferro, che illustreranno tutte le nuove regole.

Ecco nel dettaglio cosa prevede la bozza del decreto, costituito da dieci articoli: