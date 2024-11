Il locomotore di coda si sarebbe ribaltato nei pressi della galleria Serenissima a Roma. A bordo del treno partito alle 8.50 dalla città piemontese c'erano 230 passeggeri che sono stati messi in sicurezza

Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della galleria Serenissima, a Roma. A bordo c'erano circa 230 persone che sono state messe in sicurezza: non ci sarebbero feriti.

Si tratta del Frecciarossa 9311 partito da Torino alle 8.50. Il treno era ripartito dalla stazione Termini alle 13.59 e sarebbe dovuto arrivare a Napoli alle 15.03. Al momento, si apprende da fonti dei soccorritori, la linea Alta velocità e bloccata nel punto dell'incidente e i treni vengono deviati su linee alternative.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente "Il treno è entrato in galleria senza problemi. Poi, per motivi che andranno accertati, c'è stato probabilmente un ondeggiamento anomalo e il locomotore di coda è andato a sbattere contro l'ingresso della galleria della Serenissima".E' quanto riferito ai cronisti dall'ispettore antincendio dei vigili del fuoco Pasquale Labate. I passeggeri, conferma Labate, sono stati messi in sicurezza, mentre sulla linea ferroviaria ancora bloccata ci sono diversi detriti provocati dall'urto del treno con la galleria.

Traffico bloccato su tutta la linea: ritardi anche da e verso la Calabria

Arrivano fino a 90 minuti i ritardi sulla linea Alta Velocità tra Torino e Roma dove una carrozza di un treno è uscita dai binari all'altezza della stazione Prenestina, a Roma. Sono otto, al momento, i treni Alta Velocità instradati su linee alternative, come rende noto la stessa Trenitalia sul suo sito. Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Cassino con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti: • FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:11) - Torino Porta Nuova (21:00) • FR 9544 Salerno (12:50) - Milano Centrale (18:55) • FR 9642 Napoli Centrale (13:30) - Torino Porta Nuova (19:10) • FR 9320 Napoli Centrale (13:55) - Torino Porta Nuova (20:10) • FR 9426 Napoli Centrale (14:10) - Venezia Santa Lucia (19:34) • FA 8867 Roma Termini (14:05) - Reggio Calabria Centrale (19:28)

Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti: • FR 9623 Milano Centrale (10:58) - Mapoli Centrale (16:12) • FR 9428 Napoli Centrale (15:10) - Venezia Santa Lucia (20:34). I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.