Tragedia nella Bergamasca. Una studentessa di 19 anni di Villongo è morta questa mattina, colpita da meningite fulminante. La ragazza si trovava in università a Brescia, alla Cattolica, quando nel pomeriggio di ieri ha iniziato a non sentirsi bene. Un amico l'ha accompagnata al pronto soccorso dove i sanitari, dopo aver constato che la diciannovenne aveva la febbre molto alta, ne hanno disposto il ricovero. In un primo momento le sue condizioni non sembravano gravi ma nella notte il quadro clinico è peggiorato fino al drammatico epilogo di stamani. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane.