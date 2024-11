Un bambino di 10 mesi è morto la notte di Natale all'ospedale di Piacenza. La famiglia aveva portato il piccolo Davide al pronto soccorso perché faceva fatica a respirare e aveva la febbre alta. I medici lo hanno visitato e ricoverato, ma purtroppo le sue condizioni sono precipitate nel corso della notte ed è morto. La famiglia ha confermato che sarà comunque disposta un'autopsia per chiarire le cause. «Abbiamo la certezza - ha detto il padre al quotidiano on line "Il Piacenza" - che il nostro Davide è già in cielo, fra le braccia della Madonna, e questo ci dà forza, coraggio e speranza».

Sulla vicenda è intervenuta l'Ausl di Piacenza che, in una nota, spiega: «I genitori erano ricorsi alle cure sanitarie del reparto di Pediatria per problemi respiratori. I sanitari hanno immediatamente avviato le cure previste, tra cui la somministrazione di ossigeno ad alti flussi. I parametri respiratori sono inizialmente migliorati ma dopo qualche ora è subentrato un inatteso e repentino peggioramento delle condizioni cliniche e quindi il successivo arresto cardiaco». A questo punto, prosegue l'Ausl piacentina, «i professionisti della Pediatria, insieme ai colleghi della Rianimazione, hanno avviato le manovre di rianimazione cardio polmonare che sono state proseguite a lungo ma purtroppo il cuore del piccolo non è più ripartito. Gli ulteriori accertamenti successivi all'evento hanno permesso di confermare che si tratta probabilmente di un arresto cardiaco dovuto a una malformazione congenita. Sono quindi assolutamente da escludere, come cause del decesso, la polmonite o altri problemi respiratori di natura infettiva». Quindi, conclude la nota, «tutti i professionisti della Pediatria e i colleghi della Rianimazione, profondamente dispiaciuti per l'accaduto, hanno subito supportato la famiglia, alla quale vanno anche le condoglianze e la vicinanza di tutta la direzione aziendale».