È successo nel parcheggio dello stabilimento dove il padre della piccola lavora come ingegnere

È successo di nuovo. Una bambina di un anno è morta oggi dopo che il padre l'aveva lasciata chiusa in auto nel parcheggio dello stabilimento dove lavora, nel Pisano. L'allarme è scattato intorno alle 16 ma quando sono arrivati i soccorritori la bambina era già morta.

Il padre, un ingegnere, è sotto choc, mentre polizia e carabinieri stanno tentando di ricostruire la dinamica dei fatti anche se l’esito più probabile dell’indagine è quello di una fatale dimenticanza. L'uomo è attivo da anni nel Pd locale dove ha anche ricoperto l'incarico di segretario di circolo. La figlia è la secondogenita ed avrebbe compiuto un anno nei prossimi giorni.

Purtroppo casi come questi non sono rari. Solo in Toscana sono almeno altri tre gli episodi accaduti dal 2015. Per gli psicologi la causa principale di questi atroci incidenti è da attribuirsi allo stress, spesso causato dai ritmi troppo esasperati indotti dagli impegni quotidiani.