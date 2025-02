Alla sbarra ex dirigenti, dipendenti e tecnici di Rfi per il deragliamento del treno regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi che causò la morte di 3 persone e il ferimento di oltre 200

Una sola condanna a 5 anni e 3 mesi, nei confronti di Marco Albanesi, ex responsabile dell'unità di Brescia di Rfi, e otto assoluzioni, tra cui quella dell'ex ad di Rfi Maurizio Gentile e della stessa società. Si è chiuso così in primo grado il processo ad ex dirigenti, dipendenti e tecnici di Rete ferroviaria italiana sul disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018, con il deragliamento del treno regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi, in cui morirono tre donne e oltre 200 persone rimasero ferite o subirono traumi psicologici.

Lo ha deciso la quinta penale del Tribunale di Milano. Per quanto riguarda gli imputati assolti le accuse di disastro ferroviario colposo e omicidio colposo sono cadute «per non aver commesso il fatto». Alcune ipotesi sulle lesioni sono cadute per difetto di querela.