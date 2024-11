In arrivo nel 2020, contrasterà i colossi come Netflix e PrimeVideo con un catalogo invidiabile e prezzi competitivi

La guerra in campo streaming si farà più interessante dal prossimo anno. Oltre a piattaforme note, come quelle di Netflix e Prime Video, sta per scendere in campo la Disney con la sua nuova e attesissima Disney+. Nella giornata di ieri, presso gli studios di Burbank, Bob Iger (chief executive) ha rilasciato alcune importanti novità su data di uscita, prezzi e catalogo di Disney+.

Abbonamenti competitivi



La nuova piattaforma si imporrà sul mercato con prezzi competitivi e un catalogo invidiabile. Essendo alla prima esperienza con questa tipologia di servizio, la Disney vuole fare le cose in grande. I costi per il servizio, sul suolo americano, saranno di 6.99 $ al mese, mentre per l’opzione annuale sarà di 69.99 $, circa 5,83 $ al mese. Per quanto riguarda il tariffario europeo, ancora non è noto il costo mensile del servizio.

Il catalogo



Il Chief ha, inoltre, rivelato che saranno disponibili in piattaforma 25 serie originali, 7.500 episodi di programmi TV, 500 film di cui 100 di recente uscita al cinema e 10 film originali. Attesissimo il gradito ritorno di Malcolm in the middle, che sarà disponibile già dal day 1, e tutte le 30 stagioni dei Simpsons. Saranno, inoltre, disponibili tutti i film Walt Disney Studios (foto wonder channel), Pixar, Lucasfilm e Marvel e 250 ore di contenuti NatGeo. Entro il 2024, casa Disney prevede di spendere 2.5 Miliardi di dollari per la creazione di contenuti originali per Disney+, circa 50 titoli esclusivi tra serie e film, con una previsione di introito di almeno 60/90 milioni di abbonamenti nel primo periodo di lancio.

Data di rilascio



La data di lancio è prevista, in Italia, tra gennaio e giugno del 2020. Per quanto riguarda l’America, la piattaforma sarà già disponibile nel quarto trimestre nel 2019.

Supporti

I supporti da cui si potrà accedere al servizio sono numerosi: da PC dal sito ufficiale, Apple Tv, Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Chromecast, Mobile, Roku e Smart Tv.

Non ci resta che seguire assiduamente il portale in beta del servizio, per poter carpire tutte le novità in arrivo da casa Disney.