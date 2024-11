Sei ore di cammino nella selva brasiliana con il papà sulle spalle, e altre sei per tornare nel proprio villaggio: è l'impresa attribuita a Tawy Zoé, un giovane indigeno, per permettere al proprio genitore di vaccinarsi con la prima dose contro il Covid, secondo quanto raccontato dal medico Erik Jennings.

Il quale sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto di padre e figlio che sta facendo il giro del mondo. «È lo scatto più significativo del 2021», ha scritto Jennings, che ha diffuso la foto di Tawi Zoé e del padre Wahu lo scorso 2 gennaio ma l'immagine risale a quasi un anno fa: Tawi e Wahu hanno ricevuto la prima dose il 22 gennaio 2021, quando la campagna vaccinale in Brasile era cominciata da pochi giorni e agli indigeni era stata data priorità perché particolarmente fragili di fronte al coronavirus. Per dodici mesi il dottore l’ha conservata e solo ora ha voluto diffonderla su Instagram come immagine-simbolo del 2021.

Secondo Bbc World, la zona in cui vivono i due è lo stato di Pará, nel nord del Brasile, in una zona di foresta considerata altamente protetta per il proprio valore ecologico. Jennings ha spiegato al quotidiano spagnolo El Mundo di essersi occupato della vaccinazione della popolazione dell'area. «È arrivato il 2022 e nessun caso di Covid-19 è stato registrato nella popolazione di Zoé», ha aggiunto il medico su Instagram.