Avevano regalato il proprio cane, un piccolo maltesino belga, ad un anziano 71enne, rimasto solo. Ma l’uomo, probabilmente infastidito dall’abbaiare e dai guaiti della bestiola, ha perso la ragione e gli ha inferto una profonda ferita alla gola, uccidendolo. La terribile vicenda arriva da Wanze, Belgio ed è stata raccontata anche da La zampa, rubrica del quotidiano di informazione La Stampa.

In particolare, una coppia, venuta a conoscenza della vicenda del pensionato, depresso, aveva deciso di affidargli Pantoufle, il loro amato quattrozampe di 4 anni. Inizialmente per alcune ore al giorno, poi in modo definitivo. Erano convinti che la presenza dell’animale avrebbe dato conforto all’anziano, che già in passato si era preso cura di un cane. Mai avrebbero immaginato un epilogo così drammatico. Poche ore dopo le presentazioni e la consegna del piccolo maltesino, i coniugi avevano contattato il 71enne per avere notizie. Ma l’uomo avrebbe fornito risposte balbettanti e paranoiche. Nonostante la corsa disperata verso l’abitazione dell’anziano, Pantoufle è stato trovato morente. I proprietari, divorati dai rimorsi, hanno quindi deciso di prelevare la bestiola deceduta per seppellirla nel proprio giardino.