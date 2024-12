Una donna è morta schiacciata da un albero caduto oggi a Roma, molto probabilmente per il forte vento, in via Cesare Massini, nella zona di Colli Aniene. Un'altra donna è rimasta ferita. Sul posto la polizia e il 118.

La vittima, Francesca Ianni, aveva 45 anni. Si trovava al parco Livio Labor con i tre figli minori, illesi. La donna era seduta su una panchina insieme all'altra donna rimasta ferita, anche lei di 45 anni, che è stata trasportata dal 118 al Pronto soccorso.

Aperta l'inchiesta

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, contro ignoti. Sul posto ha effettuato un sopralluogo il pm di turno Mario Dovinola. L'albero su disposizione dell’autorità giudiziaria verrà sequestrato.

Nei mesi scorsi i pm di piazzale Clodio avevano chiuso le indagini, che vedono 23 indagati, per alberi e rami caduti nella Capitale fra marzo 2023 e marzo 2024. In un caso un’anziana era morta, nel novembre 2023, dopo essere stata colpita da un albero mentre camminava in via Donna Olimpia nel quartiere Monteverde. Le accuse contestate in quell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, a vario titolo e a seconda delle posizioni vanno dal disastro colposo all’omicidio colposo.