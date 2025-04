La 55enne Teresa Stabile rincasava dal lavoro, è stata aggredita nel cortile condominiale appena scesa dall’auto. Soccorsa dal personale del 118, è stata portata in ospedale ma non ce l’ha fatta

Una donna di 55 anni, Teresa Stabile, è stata uccisa a coltellate, davanti casa a Samarate nel Varesotto. Fermato il marito, Vincenzo Gerardi, 57 anni. L'omicidio è avvenuto poco prima delle 19.

La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, sul posto in via San Giovanni Bosco, sotto gli occhi dei genitori e trasportata in ospedale a Legnano (Milano), ma purtroppo è deceduta.

I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e del reparto operativo di Varese hanno bloccato col taser il marito in via Torino e lo avrebbero portato in ospedale. Pare che la coppia fosse in fase di separazione.

L'aggressione sarebbe avvenuta nel cortile condominiale quando la 55enne è scesa dall'auto rincasando dal lavoro.