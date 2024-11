Il premier italiano, in visita negli Stati Uniti, ha avuto un'ora e mezzo di colloquio con il presidente americano: «Uniti nel condannare l'invasione in Ucraina e nelle sanzioni contro la Russia»

«Putin pensava di dividerci ma ha fallito». Così il premier Mario Draghi, incontrando il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca. «Dobbiamo utilizzare ogni canale per la pace, diretto e indiretto, per un cessate il fuoco» in Ucraina «e l'avvio di negoziati credibili», ha detto il presidente del Consiglio.

Joe Biden ha accolto il premier nello studio Ovale. Tra i due leader circa un'ora e mezzo di colloquio.

«Le nostre nazioni sono unite in modo forte e la guerra in Ucraina ha ulteriormente rafforzato l'unione - ha sottolineato Draghi - Siamo uniti nel condannare l'invasione in Ucraina, uniti nelle sanzioni e nell'aiutare l'Ucraina come ci ha chiesto il presidente Zelensky». Il premier ha affermato poi che «in Italia e in Europa le persone adesso vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza e di questa macelleria e le persone pensano cosa possiamo fare per portare la pace».

«Quello che sta succedendo in Ucraina ha portato un drastico cambiamento nell'Ue, eravamo vicini e ora siamo ancora più vicini e so che possiamo contare sul vostro sostegno come un sincero amico dell'Ue e dell'Italia» ha detto Draghi. «Dobbiamo continuare a lavorare insieme per abbassare il costo dell’energia, per evitare il rischio di crisi alimentari nei Paesi poveri».

Biden a Draghi: «Sei un grande alleato»

Biden, dando il benvenuto a Draghi nel bilaterale alla Casa Bianca, ha affermato rivolto al premier: «Sei un buon amico e un grande alleato, abbiamo molte cose di cui parlare». L'incontro è un’occasione per ricambiare «l'ospitalità che mi hai mostrato a Roma» l'anno scorso, in occasione del G20, ha aggiunto il presidente americano, che ha fatto riferimento alla «lunga storia di legami condivisi» tra i due Paesi e al modo in cui tanti italoamericani «sono orgogliosi» delle loro origini.

«C'è una cosa che apprezzo di te, il tuo sforzo di unire la Nato e l'Ue e ci sei riuscito. Era difficile credere che andassero di pari passo, era più probabile che si sarebbero divise ma tu sei riuscito a farle andare di pari passo» ha detto Biden rimarcando che la «cooperazione dell'Italia è fondamentale».

All'incontro Draghi è accompagnato dall'ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia, Antonio Funiciello, capo di gabinetto, Luigi Mattiolo, consigliere diplomatico, Luigi De Leverano, consigliere militare, Francesco Giavazzi, consigliere economico, Paola Ansuini, portavoce, e Ferdinando Giuliano, consigliere per l'informazione.