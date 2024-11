16.01 - Prorogata chiusura aeroporti russi nel centro e nel sud L'Agenzia federale russa per il trasporto aereo ha esteso per la decima volta la chiusura di undici aeroporti della Russia centrale e meridionale fino al 1 maggio. Lo riporta Interfax. 14.55 - Missili russi su Odessa, forti esplosioni in città

Esplosioni sono state segnalate questo pomeriggio nella regione di Odessa, dove è risuonato l'allarme aereo. Alcuni edifici della città portuale sul mar Nero sarebbero stati colpiti da raid missilistici russi, secondo quanto riporta l'Ukrainska Pravda.

13.30 - Papa Francesco: «La guerra distrugge tutti, anche il vincitore»

Papa Francesco è nuovamente intervenuto sul conflitto in Ucraina: «Attenti, la guerra distrugge tutti, anche il vincitore», ha detto il pontefice ricevendo in udienza la Comunità pastorale Madonna delle Lacrime. «Le lacrime di Maria sono anche segno del pianto di Dio per le vittime della guerra che sta distruggendo non solo l'Ucraina; siamo coraggiosi e diciamo la verità: sta distruggendo tutti i popoli coinvolti nella guerra. Tutti. Perché la guerra - ha osservato - non solo distrugge il popolo sconfitto, no, distrugge anche il vincitore; distrugge anche coloro che la guardano con notizie superficiali per vedere chi è il vincitore, chi è lo sconfitto. La guerra distrugge tutti. Attenti a questo. Al suo Cuore immacolato abbiamo affidato la nostra supplica, e siamo certi che la Madre l'ha accolta e intercede per la pace, perché lei è la Regina della Pace. E la Madre della Pace».

13.27 - L’Europa punta allo stop del petrolio russo

Nuove sanzioni contro la Russia potrebbero essere approvate dalla Ue alla fine della prossima settimana, anche se uno stop immediato all'import di petrolio sembra impossibile. Da qui l’ipotesi di adottare per il petrolio lo stesso schema usato per il carbone, ovvero una eliminazione graduale (phasing out) dell'import che verrebbe azzerato solo tra qualche mese. L’altra via è l'introduzione di un tetto ai prezzi al petrolio, con l’obiettivo di evitare che il Cremlino faccia più cassa, finanziando la sua guerra.

13.06 - Usa: «Nessuno può escludere attacco nucleare»

«Nessuno può escluderlo. Dato che Vladimir Putin ha già ordinato crimini di guerra terribili e brutali, tutto potrebbe accadere. Potrebbero essere usati diversi tipi di armi catastrofiche». Così Victoria Nuland, sottosegretario di Stato Usa per gli affari politici, risponde a chi le chiede se sia possibile che si arrivi all'uso di armi nucleari in un'intervista a European Pravda rilanciata da Ukrainska Pravda.

12.35 - Di Maio: «Esperti italiani per scoprire crimini in Ucraina»

«In questo momento, nell'ambito della cooperazione internazionale, il governo ha deciso l'invio di esperti forensi per supportare la corte internazionale per verificare e dimostrare i crimini di guerra perpetrati in Ucraina. È un lavoro importante, l'Italia vuole accertare i crimini di guerra commessi dalle forze di occupazione russe». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, intervenendo al congresso di Art.1, a Roma.