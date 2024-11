La tragedia si è consumata nel territorio comunale di Val Massimo, centro in provincia di Sondrio. All'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare per l'uomo

È precipitato in un canalone mentre era impegnato in un'escursione in quota in località Preda Rossa, nel territorio comunale di Val Masino (Sondrio) ed è morto. La tragedia è avvenuta poco prima delle 9.30. All'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare per la vittima dell'incidente di 45 anni.

Ora sono in corso le operazioni di recupero del corpo senza vita da parte dei volontari del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Val Masino, con i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio. Chiesto l'intervento anche dell'elicottero di Areu.