Un uomo di 76 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione di Castrì, in provincia di Lecce. La scoperta è divenuta macabra per via delle condizioni in cui è stato trovato l'anziano, con le mani legate a una sedia e incappucciato.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i carabinieri che proprio in queste ore stanno indagando sulla vicenda dai contorni oscuri.