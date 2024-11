I cadaveri di una coppia di anziani, in avanzato stato di decomposizione, sono stati trovati all'interno di un appartamento. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno avvisato le forze dell'ordine, insospettiti dal cattivo odore che proveniva dall'appartamento.





È successo a Levanto, in provincia di La Spezia. Per entrare in casa, i vigili del fuoco hanno dovuto sfondare la porta d'ingresso, che era chiusa dall'interno. I cadaveri erano entrambi in cucina. All'interno dell'appartamento sono stati trovati i documenti di un uomo di 77 anni, originario della provincia di Milano, e di una donna trevigiana, entrambi residenti nella cittadina.



Le indagini al momento non escludono alcuna ipotesi: dal malore all'omicidio-suicidio. Sui cadaveri dei due anziani sarà effettuata l'autopsia per accertare la cause del doppio decesso.