Una è stata trovata carbonizzata, l'altra in un lago di sangue. Indagini in corso da parte dei carabinieri

Fermato un rumeno di 23 anni per la morte di Delia Zarniscu, 54 anni e Maria Rus, 58 anni, trovate all'alba di oggi senza vita nelle loro abitazioni a Naro nell'Agrigentino. Una è stata trovata carbonizzata nell'incendio che ha interessato l'appartamento in cui viveva, l'altra in un lago di sangue. Anche loro erano originarie della Romania.

L'uomo è stato interrogato nella caserma locale, ma non ha risposto e a breve verrà trasferito in carcere. È accusato di duplice omicidio e vilipendio di cadavere. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella. Gli inquirenti hanno potuto contare su «una grande collaborazione offerta dalla comunità rumena di Naro, fatta da lavoratori e lavoratrici che danni risiedono in Italia». I carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore Vella, cercano di far luce su quanto accaduto.