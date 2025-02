Due agenti di polizia sono stati feriti a martellate questa mattina sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, alla stazione di servizio di Viverone sud, aggrediti dal conducente di un veicolo.

Gli agenti sarebbero intervenuti dopo che l'automobilista sarebbe fuggito dal luogo di un incidente. L’aggressore è stato ferito a sua volta da un colpo di pistola sparato da un poliziotto. Un agente sarebbe grave, i tre feriti sono stati portati in ospedale. La bretella autostradale è stata chiusa dallo svincolo di Albiano in direzione di Vercelli.

L'elicottero del 118 si è levato in volo per trasportare una persona in codice rosso.

IN AGGIORNAMENTO