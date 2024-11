Saranno trasferiti già in mattinata nel campo di Gjadri. Erano stati intercettati in acque internazionali a sud di Lampedusa lunedì scorso

La nave italiana Libra è arrivata questa mattina nel porto albanese di Shengjin. Lo riferisce il canale albanese Report TV. A bordo della nave della Marina Militare ci sono otto migranti intercettati in acque internazionali a sud di Lampedusa lunedì scorso dalle autorità italiane.

Da quanto si apprende, una volta scesi dalla nave saranno sottoposti a verifiche e controlli sanitari per poi essere trasferiti nel centro migranti di Gjadri.

Gli otto migranti sono i nuovi candidati da sottoporre alla procedura accelerata di frontiera in un Paese terzo, un unicum in Europa. In Italia, intanto, i giudici nei giorni scorsi hanno continuato bocciare i trattenimenti dei richiedenti asilo, nonostante il decreto varato dal governo che ha ridefinito per legge la lista dei Paesi sicuri.