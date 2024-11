Aretha Franklin si è spenta nella sua casa di Detroit dopo una lunga malattia all'età di 76 anni. Ad annunciare la triste notizia l'agente della cantante, Gwendolyn Quinn. Secondo quanto appreso la soul singer avrebbe lottato per anni contro una forma particolarmente aggressiva di cancro al pancreas.



Icona riconosciuta della cultura afroamericana e non solo, personalità straripante e carattere granitico, Aretha Franklin era nata a Memphis il 25 marzo 1942. La sua ultima esibizione risale allo scorso novembre a New York al gala della fondazione di Elton John per la lotta all'Aids. Il suo ultimo concerto, invece, risale al giugno 2017 mentre nel 2009 aveva cantato per l'insediamento di Barack Obama alla Casa Bianca rifiutandosi, invece, di farlo quando a chiederle di esibirsi è stato Donald Trump.