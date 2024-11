La Regina Elisabetta II è morta questa sera nella residenza di Balmoral, dove solo due giorni fa aveva presieduto al passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss. Nelle prime ore del pomeriggio era trapelata la notizia delle difficili condizioni di salute della sovrana, confermata dalla preoccupazione espressa dai medici che avevano consigliato una sorveglianza medica. Da quel momento moltissime persone erano accorse a Buckingam Palace e a Balmoral.

In una dichiarazione, Buckingham Palace ha dichiarato: «La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani». Tutti i figli della regina si recarono a Balmoral, vicino ad Aberdeen, dopo che i medici misero la regina sotto controllo medico. Anche suo nipote, il principe William, è lì, con suo fratello, il principe Harry, in arrivo.

Tutti e 4 i figli della regina Elisabetta erano accorsi al suo capezzale nella residenza scozzese di Balmoral, così come riportato dai media britannici, precisando che - dopo l'erede al trono Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla - erano arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della sovrana e del defunto principe Filippo. Edoardo accompagnato dalla consorte Sophie, nuora assai vicina ad Elisabetta II in questi ultimi anni. Confermato inoltre l'arrivo del principe William, nipote della regina e secondo in linea di successione dopo suo padre Carlo, e suo fratello Harry.

Alla notizia delle crescenti preoccupazioni dei medici per la salute della regina Elisabetta II, la Bbc aveva interrotto la programmazione del suo primo canale per trasmettere continui aggiornamenti sulla sovrana, mentre a Buckingham Palace è stata bloccato la consueta cerimonia del cambio della guardia. Lo indica un cartello davanti al palazzo reale a Londra che recita: «Niente cambio della guardia oggi», come testimonia un'immagine diffusa dai media britannici.

Elisabetta II è la regina dei record: soltanto Luigi XIV, il re Sole, rimase al trono più a lungo di lei. Da quel 6 febbraio 1952, data della morte improvvisa del padre, Giorgio VI, la regina d'Inghilterra ha regnato per 70 anni e 214 giorni.

In tutto sono 25.782 giorni contro i 26.407 del sovrano di Francia che però arrivò al trono ad appena 4 anni, nel 1643: l'incombenza di guidare la nazione fu quindi gestita a lungo dalla madre Anna d'Asburgo, mentre Elisabetta ne ha portato il peso sulle sue sole spalle dall'età di 25 anni.

Elisabetta, che a giugno ha celebrato il Giubileo di platino, ha conquistato questo secondo posto nella classifica dei regnanti più longevi lo scorso 13 giugno, quando superò Rama IX di Thailandia, che a sua volta aveva regnato per 70 anni e 126 giorni fra il 1946 e il 2016. La regina è ormai da tempo colei che ha regnato più a lungo in Gran Bretagna, avendo superato la regina Vittoria già il 9 settembre 2015: la trisnonna rimase al trono per 63 anni, 7 mesi e 2 giorni, fino al 1901.

I sudditi di Sua Maestà sono circa 150 milioni in tutto il mondo. Da Winston Churchill alla recentissima Liz Truss, Elisabetta ha guidato il Regno Unito con 16 primi ministri, dando l'ultimo incarico alla leader Tory appena due giorni fa.

Ha visto passare per la Casa Bianca 14 presidenti degli Stati Uniti, da Harry Truman all'attuale Joe Biden, e salire al soglio pontificio 7 papi: Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II, fino al dimissionario Benedetto XVI e a Francesco.

Elisabetta II ha viaggiato in oltre 120 Paesi in occasione di oltre 270 visite ufficiali e ha partecipato a centinaia di migliaia di cerimonie. Altro record, quello del matrimonio più longevo tra i sovrani, 74 anni con il principe Filippo, sposato il 20 novembre 1947 e scomparso il 9 aprile del 2021.