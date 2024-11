È morto Giampiero Galeazzi. Lo storico giornalista Rai e telecronista sportivo si è spento questa mattina a Roma, all'età di 75 anni.

Nato a Roma nel '46, in gioventù divenne professionista in canottaggio vincendo anche il campionato italiano nel singolo nel 1967 e nel doppio un anno dopo. Quindi, una carriera giornalistica costellata di successi e dell'affetto del pubblico, per il quale era "Bisteccone" - soprannome che gli fu affibbiato dal giornalista Gilberto Evangelisti per la sua mole.