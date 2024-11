Addio a Joe Bryant, padre di Kobe ed ex giocatore Nba per otto stagioni. Conosciuto con il soprannome di "Jellybean" per la sua passione per le caramelle gommose, Bryant è scomparso all'età di 69 anni a seguito delle complicazioni dovute a un infarto subito recentemente. Ad annunciarlo è stato l'allenatore Fran Dunphy dell'università di La Salle, dove il padre di Bryant aveva cominciato a farsi notare dopo gli anni a Bartram High School, nell'area di Philadelphia. La sua carriera Nba era cominciata con i Sixers con i quali raggiunse le Finals nel 1977.

Poi San Diego, Houston prima della sua esperienza italiana: Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia, prima di disputare la sua ultima stagione in Francia a Mulhouse. Proprio al seguito del padre giocatore, Kobe Bryant ha sviluppato le sue esperienze formative in Italia, tornando poi negli Stati Uniti all'inizio degli anni '90 e diventando una stella a Lower Marion High School, venendo poi scelto al Draft del 1996. Kobe e suo padre Joe sono stati molto vicini specialmente all'inizio della carriera Nba in gialloviola del figlio, salvo allontanarsi definitivamente negli ultimi anni in cui i rapporti tra i genitori Bryant e il figlio sono andati deteriorandosi.