Si è spento ieri a Roma, la città in cui aveva deciso di trascorrere l'ultimo periodo della sua vita, Umberto Gastaldi. Professore di filosofia nei licei, 82 anni, la sua storia era diventata nota qualche mese fa quando alcuni suoi ex allievi avevano fatto di tutto per rintracciarlo e prendersi cura di lui.

In particolare, gli studenti del liceo scientifico Gobetti di Torino (diplomati nell'anno scolastico ‘79-’80) avevano mantenuti i contatti con lui. Prima tramite lettere e poi grazie ad e-mail e social. Un rapporto che si era mantenuto anche quando il prof si era trasferito da Torino a Vicenza, per trascorrere gli anni della pensione. Ad un certo punto però Gastaldi aveva smesso di rispondere, da lì gli ex allievi si sono mobilitati per trovare il caro vecchio prof. Ci erano riusciti: Gastaldi era in una struttura sanitaria. Da allora non l'avevano più mollato, prendendosi cura di lui e anche dei suoi libri, come lo stesso loro prof aveva chiesto. Un filo che è rimasto ben saldo fino agli ultimi giorni di vita dell'amato professore.