La Luna ha iniziato, all’amba di oggi, a tingersi di rosso sangue durante un'eclissi totale, un raro spettacolo celeste che sarà seguito fra due settimane da un'eclissi parziale di Sole.

L'eclissi lunare, la prima del 2025, è visibile nella sua fase totale dal continente americano, da gran parte dell'oceano Pacifico e Atlantico, nonché dall'estremità occidentale dell'Europa e dell'Africa. Questo fenomeno si verifica circa due volte l'anno, quando il Sole, la Terra e la Luna sono perfettamente allineati e la Luna è nella sua fase piena. La stella scivola nell'ombra della Terra, che quindi scherma i raggi solari, e perde gradualmente il suo chiarore. Durante questo fenomeno, però, la Luna non cancella completamente la luce e assume una colorazione rossastra.

In effetti, l'unica luce solare che raggiunge la Luna viene "piegata e dispersa" mentre attraversa l'atmosfera terrestre, ha spiegato Daniel Brown, astronomo della Nottingham Trent University in Gran Bretagna. Questo fenomeno è simile al modo in cui la luce può diventare rosa o rossa durante l'alba o il tramonto sulla Terra, ha aggiunto l'astronomo. Più nuvole e polvere ci sono nell'atmosfera terrestre, più rossa appare la Luna. L'eclissi è durata circa sei ore: inizio dell'evento alle 4,57 ora italiana con l'ingresso nella penombra, l'entrata nell'ombra vera e propria, alle 06,09, culmine alle ore 07,59.

Nella Francia continentale, l'eclissi totale è stata visibile tra le 7:26 e le 8:31 locali, secondo l'Istituto di meccanica celeste e calcolo delle effemeridi. Solo gli abitanti della Bretagna occidentale hanno potuto quindi godere della fase di eclissi totale, al termine della notte, mentre altrove la luna è già tramontata.

In Italia, sono viste solo le prime fasi dell'eclissi. Tra pochi giorni, il 29 marzo, un'eclissi solare parziale coprirà parte del globo terrestre. Sarà visibile in Canada orientale, Europa, Russia settentrionale e Africa nordoccidentale. Come nel caso dell'eclissi lunare, anche l'eclissi solare si verifica quando il Sole, la Luna e la Terra sono perfettamente allineati. Ma questa volta sarà la Luna a frapporsi tra il Sole e la Terra e a occultare la stella, totalmente o parzialmente. Anche in caso di eclissi parziale, il Sole non dovrebbe essere osservato direttamente a occhio nudo, ma solo con l'ausilio di occhiali speciali. I suoi raggi possono bruciare la retina