È rimasta in piedi nel fiume, per giorni. Con la mandibola e la bocca distrutte dai petardi. Impaurita, dilaniata dal dolore. Poi stremata, è spirata. La morte di un’elefantessa di 15 anni, incinta di due mesi, ha scioccato l’India. Il pachiderma aveva mangiato un ananas imbottito di esplosivo, inutili i tentativi di salvarla.

La notizia - riportata da diverse testate, tra cui dalla Bbc - è stata diffusa sui social da un funzionario forestale, Mohan Krishnan. L’uomo, su Facebook, ha raccontato che i petardi sono esplosi nella bocca dell'animale, che ha poi ha camminato per giorni in preda al dolore prima di morire, il 27 maggio, in un corso d’acqua. Non aveva fatto male a nessuno. Indagini sono in corso per verificare se si sia trattato di un incidente ma su Twitter, stamane, il Kerala Forest Department ha annunciato di aver arrestato una persona.