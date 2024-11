Sono aperte da pochi minuti nei 131 comuni della Basilicata le 682 sezioni che accoglieranno i 567.959 aventi diritto al voto per eleggere il presidente della Regione e 20 componenti del Consiglio regionale (13 per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera) Oggi si potrà votare fino alle ore 23; i seggi (vi sono quattro sezioni ospedaliere) riapriranno domani mattina alle ore 7 e chiuderanno definitivamente alle 15, per lasciare subito il posto allo spoglio delle schede. Hanno diritto al voto, secondo gli ultimi conteggi delle prefetture, 279.552 uomini e 288.407 donne.

A sfidare il presidente uscente del centrodestra, Vito Bardi, che nel 2019 ottenne il 42,2 per cento dei voti, sono Piero Marrese ed Eustachio Folli. Sul primo converge il sostegno di ben cinque liste: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e sinistra, Partito socialista italiano, Basilicata possibile e le civiche Basilicata unita e Basilicata casa comune. L'outsider Folli invece concorre alla presidenza con il movimento Volt. Bardi, che secondo i sondaggi è in vantaggio, potrà contare sull'appoggio di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Udc-Democrazia cristiana-Popolari uniti, Azione e le liste civiche La vera Basilicata e Orgoglio lucano di cui fanno parte anche alcuni esponenti di Italia Viva.

Per i 20 posti da consiglieri (di cui uno sarà assegnato al candidato governatore che arriverà secondo) si sono candidate 258 persone. Non è consentito il voto disgiunto. È possibile esprimere una doppia preferenza di genere.

Nel 2024, quella lucana è la terza competizione elettorale, dopo la vittoria del centrosinistra in Sardegna con Alessandra Todde e la riconferma di Marco Marsilio (centrodestra) in Abruzzo. A giugno, nell'election day con le Europee si voterà in Piemonte, poi verso fine anno sarà la volta dell'Umbria, dove non è stata ancora stabilita la data delle elezioni.