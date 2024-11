Spoglio in corso per le elezioni regionali in Liguria dopo la chiusura delle urne, oggi alle ore 15. Secondo la seconda proiezione a cura di Swg per lo "Speciale Tg La7 elezioni Liguria" è avanti il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Marco Bucci (che è anche il sindaco di Genova) con il 49,6% mentre il candidato di centrosinistra Andrea Orlando è al 47,3%. Altri candidati sono al 3,1%. La copertura del campione è del 15% e l'errore statistico del +/- 1,25%.

Si attesta al 45,96% l'affluenza definitiva alle urne: un calo di oltre sette punti rispetto alla scorsa tornata elettorale del 2020 quando a votare era stato il 53,42% degli aventi diritto. In Liguria si è tornati a votare in anticipo dopo l'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto l'ex governatore Giovanni Toti e le sue conseguenti dimissioni.

Nove in tutto i candidati alla presidenza della Regione Liguria: Alessandro Rosson (Indipendenza! Alemanno per Rosson), Davide Felice (Forza del Popolo), Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare), Marco Giuseppe Ferrando (Partito Comunista dei Lavoratori), Nicola Rollando (Per l'Alternativa - Potere al Popolo! - Pci - Rifondazione Partito Comunista Sinistra Europea), Maria Antonietta Cella (Partito Popolare del Nord Autonomia e Libertà), Nicola Morra (Uniti per la Costituzione), Marco Bucci (Orgoglio Liguria - Vince Liguria - Lega - Udc - Fratelli d'Italia - Alternativa Popolare - Forza Italia) e Andrea Orlando (Movimento 5 Stelle - Partito Democratico - Liguri a Testa Alta - Alleanza Verdi e Sinistra - Lista Andrea Orlando presidente - Patto Civico Riformista per Orlando). Oltre cinquecento i candidati consiglieri regionali.